Trabzonspor, yarın Samsunspor karşısına 5 eksik oyuncuyla çıkacak - Son Dakika
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Trabzonspor, yarın Samsunspor karşısına 5 eksik oyuncuyla çıkacak

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Trabzonspor, yarın Samsunspor karşısına 5 eksik oyuncuyla çıkacak
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Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Samsun'a gitti. 23 kişilik maç kadrosunda tedavileri süren Onuralp Çakıroğlu, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi ve Umut Nayır ile hazır olmayan Batagov yer almadı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Samsun'a gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra karayoluyla Samsun'a hareket etti.

KADRODA 5 EKSİK

Trabzonspor'un 23 kişiden oluşan Samsunspor maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı;

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erolcan Terzi,? Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Samet Akaydın, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Fabinho, Tim Jabol Folcarelli, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Mohamed Salah, Noah Saviola, Cihan Çanak, Ali Habeşoğlu, Paul Onuachu, Franculino Dju.

Bordo-mavililerin Samsunspor maç kafilesinde tedavileri devam eden Onuralp Çakıroğlu, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi ve Umut Nayır ile tedavisi tamamlanan ancak hazır olmayan Batagov yer almadı.

Kaynak: DHA
Mehmet Umut NayirOkay YokuşluTrabzonsporSamsunsporSamsunSporSon Dakika

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