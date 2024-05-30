Trabzonsporlu Rayyan Baniya, Beşiktaş maçını unutamıyor - Son Dakika
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Trabzonsporlu Rayyan Baniya, Beşiktaş maçını unutamıyor

Trabzonsporlu Rayyan Baniya, Beşiktaş maçını unutamıyor

Trabzonspor'un defans oyuncusu Rayyan Baniya, bu sezon 3-0 kazanılan Beşiktaş maçını unutamadığını söyledi. Baniya, Trabzonspor'a olan bağlılığını ve hedeflerini anlattığı röportajında, annesinin Türk, babasının Beninli olduğunu ve İtalya'da doğduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye ve İtalya'nın doğal güzelliklerini ve insanlarını karşılaştırdı. Irkçılığa karşı olduğunu vurgulayan Baniya, futbol hayatında savunma oyuncusu olmasının boyunun uzamasıyla başladığını ve örnek aldığı oyuncunun Raphael Varane olduğunu söyledi. Ayrıca, takım arkadaşları hakkında da ilginç açıklamalarda bulundu ve en iyi 11'ini paylaştı.

30.05.2024 13:20
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Trabzonspor'un annesi Türk babası İtalyan Beninli oyuncusu Rayyan Baniya bu sezon 3-0 kazanılan Beşiktaş maçını unutamadığını söyledi.

Trabzonspor'un 25 yaşındaki defans futbolcusu Rayyan Baniya Trabzonspor Dergisine röportaj verdi. Trabzonspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu, Karagümrük'ten ilk geldiğinde bunun kendisi için bir üst seviyeye geçmek demek olduğunu ifade eden Baniya, "Çok heyecanlıydım ve bu heyecanı hiç kaybetmiyorum. Hedefim bu güzel kulüpte iyi oynamak, kendimi ve yeteneklerimi gösterebilmek, faydalı olmak. Bunu başaracağım mutlaka. Ayrıca bu kulüpte kupalar kazanmak çünkü Trabzonluların kupa kazanmayı ne kadar arzuladıklarını biliyorum. Annem Türk, babam Beninli. Ben de İtalya'da doğdum. Bu üç ülke arasında hayat tarzım İtalya'ya benziyor ve çünkü çocukluğum orada geçti, 22 yaşına kadar orada yaşadım. Öte yandan annem bana Türk adetlerini aktardı. Düşünce tarzım yemek zevkim ise Türk gibi çoğunlukla. Babam Afrikalı, Beninli ve her yaz oraya giderim.

Doğa güzelliği İtalya ile Türkiye birbirine eşit derecede bence, ikisi de harika. Bu iki ülke insanı da misafirperver, anlaşılması kolay. Ayrıca gülmeyi seven insanlar. Türkiye'ye gelince şunu fark ettim; Türkler hayvanları çok seviyor. İtalya'daki gibi evlerinde besliyorlar, değer veriyorlar ve bu çok güzel. Benin halkı ise çok doğaldır. Ama tabii ki aynı ekonomiye sahip değiller. İnsanlar çok az şeye sahip olsalar bile mutlular ve hep pozitif oluyorlar. Akıllarını kurcalayan çok fazla düşünce yok, özgür yaşıyorlar" dedi.

"Küçükken boyum uzayınca savunma oyuncusu oldum"

Futbol hayatında hep bu mevkide mi oynadın sorusuna cevap veren Baniya, "13-14 yaşlarındayken kanat oyuncusuydum çünkü şu anda olduğum gibi uzun boylu değildim. Çok hızlıydım ve antrenörümüz de koşmam için beni kanada koydu. Hızımla fark yaratıyordum ve çok da gol attım. 17-18 yaşlarında birden boyum uzamaya başladı. Bunun üzerine teknik direktörümüz beni savunmada denedi, orada başarılı olunca kalıcı hale geldi. Ama uzun boylu olsam da aynı zamanda hızlı olduğumu söyleyebilirim. Uzun boy avantajlar da sağlıyor bana aynı zamanda" diye konuştu.

"Irkçılıktan hoşlanmıyorum"

Sebepsiz yere insanların başkalarına saygısızlık yapmasından hoşlanmadığını ifade eden savunma oyuncusu, "Elbette ırkçılıktan asla hoşlanmıyorum, çünkü birinin siyahi olması ya da başka bir ırktan geliyor olması nedeniyle dışlanması ve saygısızlığa uğraması bence çok kötü. Bazen rakip hücum oyuncuları psikolojik açıdan sizinle oynamaya çalışır. Rahatsız edici şeyler söyleyerek beni kızdırmaya çalışırlar ama bu bende işe yaramaz. Bunu denediklerini ve dikkatimi dağıtmaya çalıştıklarını biliyorum ve oyunlarına gelmiyorum. Bundan hoşlanmıyorum gerçi ama aynı zamanda tuzağa da düşmüyorum. Çünkü onlardan daha akıllıyım, aksi halde her iki maçta bir kırmızı kart görürdüm. 5 yıl önce İtalya'da Mantova'da oynuyorum ve adrenalinin yüksek olduğu bir maçta gol atmıştım. O hırsla rakip taraftara yönelik sus işareti yapmıştım. Ama sonra bundan dolayı onları üzdüğümü ve kızdırdığımı anladım ve çok pişman oldum. Böyle bir harekete gerek yoktu. Bu tek hareketimdi ve daha sonra asla tekrarlamadım" şeklinde konuştu.

"Bu sezon evimizdeki Beşiktaş maçını unutamıyorum"

En unutmadığın maç sorusuna ise, "Bu sezon Beşiktaş'la oynadığımız ve 3-0 kazandığımız maç harikaydı. Hem iyi oyun, hem güzel skor ve hem de müthiş bir taraftar vardı. Böyle tezahüratları ve ateşli taraftarı daha önce görmedim. Sadece kazandığımız o gece değil, hafta boyunca o atmosferi düşündüm, çok etkilendim" ifadesinde bulundu.

"Örnek aldığım oyuncu Varane"

Örnek aldığı oyuncu ile ilgili de konuşan Baniya, "Her zaman Raphael Varane. O zamanlar Real Madrid'deydi ve sürekli takip ederdim. Şimdi Manchester United'da. Hızlı ve karizmatik. Sergio Ramos da var ama Varane çok iyi" dedi.

Takım arkadaşları ile ilgili de konuşan oyuncu en yetenekli Pepe, en çalışkan Trezeguet, en tembel Taxiarchis Fountas, en komik Trezeguet, en sinirli Bero (Berat), en centilmen Benkoviç, en yakışıklı Uğurcan, en iyi giyinen Denswil, en sert sahada kendisinin olduğunu söyledi.

En iyi 11'i

Bir takım oluştursan nasıl bir kadro 11 kurarsın sorusuna ise Baniya, "Neuer, Cafu, Ramos, Puyol, Marcelo, Ronaldinho, Zidane, Pirlo, Kaka, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario" cevabını verdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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