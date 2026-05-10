Trambolin Türkiye Şampiyonası Samsun'da Tamamlandı
Trambolin Türkiye Şampiyonası Samsun'da Tamamlandı

10.05.2026 21:13
Samsun'da düzenlenen Trambolin Türkiye Şampiyonası'nda 75 sporcu madalya için mücadele etti.

Trambolin Türkiye Şampiyonası, Samsun'da tamamlandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya 8 ilden 75 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ilk gününde eleme yarışmaları yapılırken, organizasyon final müsabakalarıyla sona erdi.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Şampiyonaya, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Cumhur Özçelik, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Canik İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç ile davetliler katıldı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti. Dereci, başarılı sporculara tebrik etti.

Şampiyonada kategorilerinde birinci olan sporcular şöyle:

Yıldız kadınlar 13-14 yaş: Emine Güneş Can

Yıldız erkekler 13-14 yaş: Kerem İbrahim Çetin

Genç kadınlar 15-16 yaş: Işıl Işıklı

Genç erkekler 15-16 yaş: Ahmet Bulut Köksal

Büyük kadınlar 17+ yaş: Tuba Bade Şahin

Küçükler 13-14 kadın senkronize: Ayşe Selen Metin - Fatma Rana Gökçe

Küçükler 13-14 erkek senkronize: Kerem İbrahim Çetin-Nurettin Ege Öztürk

Yıldızlar 15-16 kadın senkronize: Elanur Pekşen-Göksu Tuana Kır

Yıldızlar 15-16 erkek senkronize: Abdullah Mehmet Tükel-Burak Demirci

Büyükler 17+ kadın senkronize: Ada Kanat-Tuba Bade Şahin

Büyükler 17+ erkek senkronize: Akil İşman-Alp Toprak Erdal

Kaynak: AA

