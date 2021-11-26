Aynı kategorideki Ceren Uysal'ın 15'inci, Nisa Ecem Esen'in ise 50'nci olduğu kaydedildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Bakü 'de gerçekleştirilen organizasyonda Elif Ceren'in, 15-16 yaş kategorisinde finalde yarıştı belirtildi. Genç sporcunun, 51.040 puanla yarışmayı beşinci sırada bitirdiği aktarıldı.

Azerbaycan 'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Müsabakaları'nda milli sporcu Elif Ceren Çolak, beşinci oldu.

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