Bursaspor'da as kadro oluşturulmaya çalışılıyor - Son Dakika
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Bursaspor'da as kadro oluşturulmaya çalışılıyor

25.08.2022 11:43
Bursaspor'da as kadro oluşturulmaya çalışılıyor

Transfer tahtasını açmayan Bursaspor'da as kadro belirlenmeye çalışılıyor.

Transfer tahtasını açmayan Bursaspor'da as kadro belirlenmeye çalışılıyor. Teknik Direktör Tahsin Tam, iskeleti oluşturacak futbolcuları belirleyip yeni sezona girmek istiyor.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da heyecan gün geçtikçe artıyor. Teknik Direktör Tahsin Tam ise as futbolcularını belirleme yönünde yoğun çaba sarf ediyor. 53 yaşındaki teknik adam, iskelet kadroyu belirleme yönünde önemli adımlar atarken, tecrübeli futbolcuların etrafına sahada ayakta kalabilecek, yere sağlam basan genç futbolcuları oluşturmaya çalışıyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'da as kadro oluşturulmaya çalışılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor'da as kadro oluşturulmaya çalışılıyor - Son Dakika
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