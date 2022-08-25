Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da heyecan gün geçtikçe artıyor. Teknik Direktör Tahsin Tam ise as futbolcularını belirleme yönünde yoğun çaba sarf ediyor. 53 yaşındaki teknik adam, iskelet kadroyu belirleme yönünde önemli adımlar atarken, tecrübeli futbolcuların etrafına sahada ayakta kalabilecek, yere sağlam basan genç futbolcuları oluşturmaya çalışıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bursaspor'da as kadro oluşturulmaya çalışılıyor - Son Dakika

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