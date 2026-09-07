Transfer yasağıyla yeni sezona giren Bucaspor 1928, Balıkesirspor'a 4-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Transfer yasağıyla yeni sezona giren Bucaspor 1928, Balıkesirspor'a 4-1 mağlup oldu

Transfer yasağıyla yeni sezona giren Bucaspor 1928, Balıkesirspor\'a 4-1 mağlup oldu
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TFF 3. Lig 2. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Balıkesirspor'a 4-1 yenilen Bucaspor 1928, sezona mağlubiyetle başladı. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan sarı-lacivertli ekip, tek golü Oğuz Caner'den buldu ve yeni sezona puansız girdi.

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'den düşen Bucaspor 1928, TFF 3. Lig'deki ilk maçında deplasmanda Balıkesirspor'a 4-1 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı.

TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Bucaspor 1928, uzun süredir devam eden transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamadan yeni sezona başladı. Geçen sezondan kalan oyuncular ve altyapıdan yetişen isimlerle mücadelesini sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevini ise geçtiğimiz sezon U17 takımını çalıştıran Yasin Güleryüz yürütüyor.

İzmir ekibi, TFF 3. Lig 2. Grup'taki sezonun ilk maçında şampiyonluk adaylarından Balıkesirspor'a konuk oldu. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Bucaspor 1928, ikinci yarıda kalesinde gördüğü üç golle sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü 77. dakikada Oğuz Caner kaydetti. Bu sonuçla birlikte Bucaspor 1928, yeni sezona puansız başladı.

Sarı-lacivertliler, ligin ikinci haftasında kendisi gibi sezonun ilk maçından mağlubiyetle ayrılan 1922 Akşehirspor'u sahasında konuk edecek. Yasin Güleryüz ve öğrencileri, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Transfer yasağıyla yeni sezona giren Bucaspor 1928, Balıkesirspor'a 4-1 mağlup oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Transfer yasağıyla yeni sezona giren Bucaspor 1928, Balıkesirspor'a 4-1 mağlup oldu - Son Dakika
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