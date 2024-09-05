Trabzonspor, Banza ve Serdar Saatçı\'yı kadrosuna kattı! İşte maliyetleri

Teknik direktörlük koltuğuna takımın efsane ismi Şenol Güneş'i oturtan Trabzonspor, Portekiz ekibi Braga'dan 2 transfer birden yaptı. Bordo-mavililer Simon Banza'yı kiralık olarak, Serdar Saatçı'yı ise bonservisiyle birlikte transfer etti.
Demokratik Kongolu golcü için kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu Simon Bokote Banza'nın, Kulübümüze geçici transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya kiralama bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Simon Bokote Banza ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 futbol sezonunda 1.160.000.-EUR garanti ücret ve 840.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır"
Kariyerine Lens altyapısında başlayan Demokratik Kongolu futbolcu, 2021 yılında kiralık olarak Famalicao'ya transfer oldu. Burada gösterdiği performans sonrası dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki golcü, 2022 yılında yaklaşık 3 milyon euroya Braga'nın yolunu tuttu. Portekiz ekibiyle geçtiğimiz sezon 41 maça çıkan Banza, 23 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.
Genç stoper için bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama da ise şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel futbolcu Serdar Saatçı'nin Kulübümüze kesin transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Serdar Saatçı ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 futbol sezonunda 22.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak (Tüfe+Üfe)/2 oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2028/2029 futbol sezonunda, bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak (Tüfe+Üfe)/2 oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla"
Beşiktaş altyapısında yetişen Serdar Saatçı, 2022 yazında siyah-beyazlı takımdan Portekiz ekibi Braga'ya transfer olmuştu. Genç savunmacı, geçen sezon Braga formasıyla 27 maça çıkarken bu sezon ise 1 kez şans buldu.
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