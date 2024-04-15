Trendyol 1. Lig'de 30. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de 30. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig\'de 30. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta yapılan 2 müsabakayla tamamlandı. Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçı 0-0, Adanaspor-Bodrum FK müsabakası ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Göztepe ve Sakaryaspor puan kaybetti. Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor kazanarak zirve takibini sürdürdü. Eyüpspor, deplasmanda Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı. Ligde oluşan puan durumu da verilmiştir. Gelecek haftanın programı da açıklanmıştır.

15.04.2024 22:09
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Trendyol 1. Lig'de 30. hafta yapılan 2 müsabakayla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Erzurumspor FK, Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda Sakaryaspor'u, Adanaspor ise Yeni Adana Stadı'nda Bodrum FK'yi konuk etti. Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçı 0-0, Adanaspor-Bodrum FK müsabakası ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de çıkmayı geçen hafta garantileyen Eyüpspor, deplasmanda Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı.

Sekiz puan farkla ikinci sırada bulunan Göztepe de dış sahadaki Tuzlaspor müsabakasından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Haftaya Göztepe'nin 9 puan gerisinde üçüncü sırada giren Sakaryaspor da puan kaybetti. Bu sonuçla Sakarya temsilcisi 5. sıraya geriledi.

Zirve takibini sürdüren Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor ise kazanarak yoluna devam etti.

Sonuçlar

Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Manisa FK-Eyüpspor: 2-2

Ankara Keçiörengücü- Gençlerbirliği: 2-1

Boluspor-Ümraniyespor: 1-0

Altay-Ahlatcı Çorum FK: 1-3

Tuzlaspor-Göztepe: 1-1

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1

Kocaelispor-Bitexen Giresunspor: 2-0

Erzurumspor FK-Sakaryaspor: 0-0

Adanaspor-Bodrum FK: 1-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR30222670274368
2.GÖZTEPE30186651193260
3.AHLATCI ÇORUM FK30157850311952
4.KOCAELİSPOR30157845341152
5.SAKARYASPOR30149743301351
6.BODRUM FK301310737201749
7.TEKSÜT BANDIRMA SPOR301210845261946
8.BOLUSPOR30137102832-446
9.GENÇLERBİRLİĞİ30111183530544
10.ERZURUMSPOR FK30111182825341
11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ3099122736-936
12.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR30810122731-434
13.ÜMRANİYESPOR3097143342-934
14.MANİSA FK30712113637-133
15.TUZLASPOR3088143145-1432
16.ADANASPOR3095162442-1832
17.ALTAY3053221468-5415
18.BITEXEN GİRESUNSPOR3024241362-497
Not. Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un üçer puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 31. hafta, 19 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak. Müsabaka programı şöyle:

19 Nisan Cuma:

20.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)

20 Nisan Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Eyüpspor-Boluspor (Eyüp)

21 Nisan Pazar:

13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)

16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Kaynak: AA

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