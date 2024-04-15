Trendyol 1. Lig\'de 30. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta yapılan 2 müsabakayla tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde Erzurumspor FK, Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda Sakaryaspor'u, Adanaspor ise Yeni Adana Stadı'nda Bodrum FK'yi konuk etti. Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçı 0-0, Adanaspor-Bodrum FK müsabakası ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'de çıkmayı geçen hafta garantileyen Eyüpspor, deplasmanda Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı.
Sekiz puan farkla ikinci sırada bulunan Göztepe de dış sahadaki Tuzlaspor müsabakasından 1-1'lik beraberlikle döndü.
Haftaya Göztepe'nin 9 puan gerisinde üçüncü sırada giren Sakaryaspor da puan kaybetti. Bu sonuçla Sakarya temsilcisi 5. sıraya geriledi.
Zirve takibini sürdüren Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor ise kazanarak yoluna devam etti.
Sonuçlar
Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:
Manisa FK-Eyüpspor: 2-2
Ankara Keçiörengücü- Gençlerbirliği: 2-1
Boluspor-Ümraniyespor: 1-0
Altay-Ahlatcı Çorum FK: 1-3
Tuzlaspor-Göztepe: 1-1
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
Kocaelispor-Bitexen Giresunspor: 2-0
Erzurumspor FK-Sakaryaspor: 0-0
Adanaspor-Bodrum FK: 1-1
Puan durumu
Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|30
|22
|2
|6
|70
|27
|43
|68
|2.GÖZTEPE
|30
|18
|6
|6
|51
|19
|32
|60
|3.AHLATCI ÇORUM FK
|30
|15
|7
|8
|50
|31
|19
|52
|4.KOCAELİSPOR
|30
|15
|7
|8
|45
|34
|11
|52
|5.SAKARYASPOR
|30
|14
|9
|7
|43
|30
|13
|51
|6.BODRUM FK
|30
|13
|10
|7
|37
|20
|17
|49
|7.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|30
|12
|10
|8
|45
|26
|19
|46
|8.BOLUSPOR
|30
|13
|7
|10
|28
|32
|-4
|46
|9.GENÇLERBİRLİĞİ
|30
|11
|11
|8
|35
|30
|5
|44
|10.ERZURUMSPOR FK
|30
|11
|11
|8
|28
|25
|3
|41
|11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|30
|9
|9
|12
|27
|36
|-9
|36
|12.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|30
|8
|10
|12
|27
|31
|-4
|34
|13.ÜMRANİYESPOR
|30
|9
|7
|14
|33
|42
|-9
|34
|14.MANİSA FK
|30
|7
|12
|11
|36
|37
|-1
|33
|15.TUZLASPOR
|30
|8
|8
|14
|31
|45
|-14
|32
|16.ADANASPOR
|30
|9
|5
|16
|24
|42
|-18
|32
|17.ALTAY
|30
|5
|3
|22
|14
|68
|-54
|15
|18.BITEXEN GİRESUNSPOR
|30
|2
|4
|24
|13
|62
|-49
|7
Gelecek haftanın programı
Trendyol 1. Lig'de 31. hafta, 19 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak. Müsabaka programı şöyle:
19 Nisan Cuma:
20.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)
20 Nisan Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Eyüpspor-Boluspor (Eyüp)
21 Nisan Pazar:
13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)
16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)
19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)
22 Nisan Pazartesi:
20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
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Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke ile ilgili, 'Çok kolay bir pozisyonda atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi' dedi.
Bafra Kuş Cenneti'nde, Turizm Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini göstermek ve bisiklet turizmini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Samsun Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve birçok bisiklet tutkunu etkinliğe katıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde görevli polis memuru Ercan Dursun, görevi başında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dursun için Bafra Bölge Trafik istasyon Amirliği bahçesinde tören düzenlendi. 13 yıllık polis memuru olan Dursun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem yönetimini eleştirerek, 'Belki bu 2 puan kayıp ile küme düşeceğiz' dedi. Kılıç, iyi oynadıkları bir maçı kazanamadıklarını ve VAR hakemine olan güvenini kaybettiğini söyledi.
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