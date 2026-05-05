Trendyol 1. Lig'de Süper Lig heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig heyecanı

05.05.2026 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor FK ve Amed Sportif Süper Lig'e yükseldi. Play-off da devam ediyor.

Trendyol 1. Lig'de heyecan, Süper Lig'e yükselecek üçüncü ekibin belli olacağı play-off'ta devam edecek.

Sezonu şampiyon tamamlayan Erzurumspor FK ve ikinci olan Amed Sportif Faaliyetler'in doğrudan Süper Lig vizesi aldığı, üçüncü Esenler Erokspor'un ise play-off finaline direkt yükseldiği ligde Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK, Atko Grup Pendikspor'un ardından play-off'a kalan son ekip 7'nci Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü oldu.

Ligde son 4 sırayı alan Serikspor, Sakaryaspor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor, Nesine 2. Lig'e düştü.

Özbalta'dan sonra Küçükbayrak'ın ilk başarısı

Erzurumspor FK'nin 2017-18 ve 2019-20 sezonlarının ardından üçüncü kez Süper Lig vizesi aldığı ligde Amed Sportif Faaliyetler ilk defa Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 2018-19'da Keçireörengücü'nü ve 2020-21'de Manisa FK'yi 2. Lig'den 1. Lig'e taşıdıktan sonra 1. Lig'de ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Amed Sportif Faaliyetler'de son hafta öncesinde teknik direktör Mesut Bakkal'ın yerine getirilen Sertaç Küçükbayrak, takımını Süper Lig'e taşıyan 126. çalıştırıcı oldu.

Play-off etabı

Son haftaya kadar ilk 2 yarışının içinde olan ancak averajla bu şansını kaybeden Esenler Erokspor, ligi üçüncü bitirerek, doğrudan play-off finaline yükseldi.

Play-off'ta tek maç üzerinden oynanacak ilk tur müsabakalarında Arca Çorum FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü, Sipay Bodrum FK ise Atko Group Pendikspor'u 7 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de konuk edecek.

Bu turu geçen ekipler, çift maç üzerinden oynanacak 2. turda karşılaşacak. Tur atlayan takım, 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor ile Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.

Bu sezon 32. kez oynanacak play-off'ta Esenler Erokspor, Çorum FK ve Ankara Keçiörengücü ilk kez mücadele edecek.

Bodrum FK üçüncü, Pendikspor da ikinci kez play-off'ta yer alacak. Bu iki ekipten Bodrum FK 2023-24'te, Pendikspor da 2022-23'te play-off'tan Süper Lig'e vize aldı.

Düşenler

Hatayspor'un beşinci, Adana Demirspor ile Sakaryaspor'un üçüncü kez düştüğü ligde bu sezon ilk kez yer alan Serikspor da veda üzüntüsü yaşadı.

- Gol kralı Diagne

Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesine 29 golle katkı veren Mbaye Diagne, bu sezon ligde en fazla gol atan isim oldu.

Diagne???????'yi 23 gollü Erzurumspor FK'den Eren Tozlu ve 22 golle Manisa FK'den Lois Pablo Diony izledi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de Süper Lig heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:28:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de Süper Lig heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.