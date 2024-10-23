Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı

Spor

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 10. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

25 Ekim Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük- Adanaspor: Turgut Doman

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor- Yeni Malatyaspor: Yusuf Ziya Gündüz

13.30 Ahlatcı Çorum FK- Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

16.00 Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Batuhan Kolak

19.00 MKE Ankaragücü-Kocaelispor: Ali Şansalan

27 Ekim Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor- Sakaryaspor: Oğuzhan Aksu

16.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Mertoğlu

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor- Boluspor: Furkan Aksuoğlu

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Manisa FK- Esenler Erokspor: Ömer Tolga Güldibi