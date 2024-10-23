Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 10. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
25 Ekim Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük- Adanaspor: Turgut Doman
26 Ekim Cumartesi:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor- Yeni Malatyaspor: Yusuf Ziya Gündüz
13.30 Ahlatcı Çorum FK- Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
16.00 Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Batuhan Kolak
19.00 MKE Ankaragücü-Kocaelispor: Ali Şansalan
27 Ekim Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor- Sakaryaspor: Oğuzhan Aksu
16.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Mertoğlu
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor- Boluspor: Furkan Aksuoğlu
28 Ekim Pazartesi:
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
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