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Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı

10. hafta maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

23.10.2024 15:47
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 10. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

25 Ekim Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük- Adanaspor: Turgut Doman

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor- Yeni Malatyaspor: Yusuf Ziya Gündüz

13.30 Ahlatcı Çorum FK- Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

16.00 Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Batuhan Kolak

19.00 MKE Ankaragücü-Kocaelispor: Ali Şansalan

27 Ekim Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor- Sakaryaspor: Oğuzhan Aksu

16.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Mertoğlu

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor- Boluspor: Furkan Aksuoğlu

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Manisa FK- Esenler Erokspor: Ömer Tolga Güldibi

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı - Son Dakika

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