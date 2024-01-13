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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor ile Erzurumspor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor ile Erzurumspor 0-0 berabere kaldı

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Teksüt Bandırmaspor ile Erzurumspor arasında 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol bulamayarak bir puana razı oldu.

Trendyol 1. Lig\'in 18. haftasında Bandırmaspor ile Erzurumspor 0-0 berabere kaldı
13.01.2024 - 15:55,
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Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Batuhan Kolak, Şenol Bektaş, Emre Doğu

Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Emirhan Aydoğan, Soukou, Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas (Dk. 80 Mustafa Çeçenoğlu), Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Dk. 72 Foor), Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı

Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Süleyman Koç (Dk. 63 Rosheuvel), Sefa Akgün (Dk. 54 Hasan Batuhan Artarslan), Eren Tozlu, Özgür Sert, Ufuk Budak, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 90 Alican Özfesli), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp

Sarı kartlar: Dk. 43 Sefa Akgün, Dk. 83 Özgür Sert, Dk. 83 Ufuk Budak, Dk. 85 Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor)

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile Erzurumspor 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor ile Erzurumspor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor ile Erzurumspor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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