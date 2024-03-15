Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor'un, sahasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmada hakem Erdem Mertoğlu düdük çalacak.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor, yarın saat 13.30'da evinde Eyüpspor ile karşılaşacak. Bu müsabakayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek. Mertoğlu'nun yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Serdar Soydan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer olacak.
Bu karşılaşma öncesinde Bandırmaspor, 41 puanla 8. sırada yer alırken, Eyüpspor ise 61 puanla zirvede bulunuyor. - BALIKESİR
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor-Eyüpspor maçını Erdem Mertoğlu yönetecek - Son Dakika
Marmaris Körfezi'nde düzenlenen yarışlarda, 18 üniversite takımından 300 yelkenci mücadele ediyor. İlk gün yapılan üç yarışta ekipler, IRC 0, IRC 1 ve IRC 2 sınıflarında yarıştı. Organizasyonun başkanı Zafer Öznur, pazar gününe kadar yarışların devam edeceğini ve aynı zamanda eğlenceli etkinliklerin düzenleneceğini belirtti. 16. Campus Cup, 17 Mart'ta final yarışlarıyla sona erecek.
Konferans Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin rakibi Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu. Sarlacivertliler, Olympiakos'u geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa-Lille galibi ile oynayacak.
RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Develi Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı. Takım, kara yoluyla Kayseri'ye hareket etti ve yarın saat 15.00'te Kayseri Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda Develi Belediyespor'a konuk olacak.
Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin genç oyuncu gelişimine verdiği desteğin öneminin altını çizdi.
Ordu'da, Türkiye Judo Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu'nun uygulama eğitimi başladı. Yeni Ordu Stadyumu Judo Antrenman Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime 35 kursiyer katıldı. Eğitmenler Mehmet Yılmaz, Gökmen Kaptan ve Hülya Şenyurt tarafından uygulamalı ve teorik çalışma yapılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, kurs ziyaretinde, antrenör adaylarının eğitim süreçlerinde ev sahipliği yaptıklarını belirtti ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a teşekkür etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başakşehir'de yer alan Bahçeşehir Spor Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve vatandaşlar da katıldı. Bakan Bak, konuşmasında gençlerin spor tesislerinden faydalanmasını teşvik ederek, Türkiye'nin sporcularını gururla izleyeceğini belirtti. Başkan Kartoğlu ise Başakşehir'in Avrupa'da adını duyurduğunu ifade etti.
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