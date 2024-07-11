Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 2024-2025 sezonunda 6. haftada oynanacak
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçı, 6. haftada gerçekleşecek. Bu heyecan dolu maç, İstanbul'da oynanacak ve futbolseverler arasında büyük ilgi görmesi bekleniyor.
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11.07.2024 15:48:52. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 2024-2025 sezonunda 6. haftada oynanacak - Son Dakika
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