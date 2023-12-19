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İstanbulspor Başkanı, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçı ev sahibi takımın sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı.

İstanbulspor Başkanı, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti
19.12.2023 - 21:54,  Güncelleme: 21:55
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor- Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor'un ikinci golünün ardından karşılaşmanın 74. dakikasında takımı sahadan çekti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor, mücadelenin 68. dakikasında Onuachu'nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Golün ardından İstanbulspor futbolcuları, maçın hakemi Ali Şansalan'a pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle yoğun itirazda bulundu. VAR incelemesinin ardından hakem Ali Şansalan golü verdi. Müsabakanın 74. dakikasında ise ev sahibi takımın başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, saha kenarına gelerek oyuncuların soyunma odasına gitmesini söyledi. Karşılaşmayı takip eden Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sahaya inerek, İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu ile konuştu. Bir süre devam eden konuşmalardan sonra İstanbulspor oyuncuları soyunma odasına gitti.

Hakem Ali Şansalan ve yardımcıları da daha sonra soyunma odasına giderken, müsabaka yarıda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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