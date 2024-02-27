Trendyol Süper Lig'in 29. hafta programında değişiklikler yapıldı - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 29. hafta programında değişiklikler yapıldı

Trendyol Süper Lig\'in 29. hafta programında değişiklikler yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 29. hafta programında gün ve saat değişiklikleri yapıldığını açıkladı. UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu sonuçlarına bağlı olarak Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye, İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alındı.

27.02.2024 14:57
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 29. hafta programında gün ve saat değişiklikleri yapıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta programında gün ve saat değişiklikleri yapıldı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu sonuçları neticesinde, Trendyol Süper Lig 29. hafta programında değişiklikler yapılmıştır. Buna göre daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray - Çaykur Rizespor müsabakası 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacağı duyurulan İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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