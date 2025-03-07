Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada 5. sırayı aldı.
Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen organizasyon, 2. gün akşam seansındaki yarışmalarla devam etti.
Üç adım atlamada Avrupa şampiyonluğu ünvanını korumak için mücadele eden Tuğba, ilk hakkındaki 13.79 metrelik derecesi sonrası 5 hakkında da faul yaparak 5. sırada kaldı.
Erkekler sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu Şaşma ise 5.45 metreyi 3 denemede de geçemeyerek şampiyonaya veda etti.
Son Dakika › Spor › Tuğba Danışmaz Avro Şampiyonası'nda 5. oldu - Son Dakika
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