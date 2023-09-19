Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgasında yeni gelişme: Kazgan özür diledi - Son Dakika

Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgasında yeni gelişme: Kazgan özür diledi

Son Güncelleme: 19.09.2023 23:24

Tüm ülkenin konuştuğu Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci arasındaki sokak kavgası sonrasında MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan özür diledi. Kazgan, ring dışı müsabakadan dolayı adli mercilerce başlatılan soruşturma gereği ifade verdiklerini ve birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtti. Kamuoyunu rahatsız edebilecek çirkin görüntüler oluştuğu için üzgün olduğunu ifade eden Kazgan, gençlere daha düzgün örnek olmaları gerektiğini belirterek özür diledi.

Günlerdir gerginlik yaşayan Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci'nin sokak kavgası sosyal medyada büyük yankı uyandırırken MMA dövüşçüsünden özür mesajı geldi.

GÜNDEM OLDULAR

Sosyal medyada yaşadıkları atışma sonrası buluşan ve kavga eden MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile spor eğitmeni Savaş Cebeci gündemden düşmüyor.

KAAN KAZGAN: HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM

Kavgadan sonra X hesabından videolu paylaşım yapan Kaan Kazgan, "Savaş Cebeci ile yaptığımız ring dışı müsabakadan dolayı adli mercilerce resen başlatılan soruşturma gereği ikimiz de gittik ifadelerimizi verdik. İkimizde birbirimizden şikayetçi olmadık. Konu kapandı. Gözaltına alındığımız haberleri yalandır. Kamuoyunu bu şekilde rahatsız edebilecek çirkin görüntüler oluştuğu için üzgünüm. Herkesten özür diliyorum. Keşke olmasaydı. Biz sporcular olarak gençlere daha düzgün örnek olmamız gerekiyor. Bu yüzden özür diliyorum. Gençlerden bunları yapmamalarını, örnek almamalarını diliyorum" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgasında yeni gelişme: Kazgan özür diledi - Son Dakika


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