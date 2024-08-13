Tuncay Şanlı: Sezona galibiyetle başlamak moral açısından değerliydi - Son Dakika
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Tuncay Şanlı: Sezona galibiyetle başlamak moral açısından değerliydi

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Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tuncay Şanlı, 3-0 kazandıkları Çorum FK maçının ardından lige galibiyetle başlamanın moral açısından çok değerli olduğunu söyledi.

13.08.2024 01:16
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- Tuncay Şanlı: "Sezona galibiyetle başlamak moral açısından değerliydi"

İSTANBUL - Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tuncay Şanlı, 3-0 kazandıkları Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, lige galibiyetle başlamanın moral açısından çok değerli olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Çorum FK'yı 3-0 mağlup etti. Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tuncay Şanlı, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ligin ilk maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Şanlı, "Önemli bir galibiyet. Sezona galibiyetle başlamak moral açısından değerliydi. Tabii ki skor önemli, ama yapacağımız organizasyonlar daha önemliydi. Rakibe zaten saygı duyuyorduk, onların neler yapabileceğini de biliyorduk. Serkan hoca çok sevdiğim bir hoca, kursa arkadaşım. Onun oyun anlayışını da biliyorduk. Ona göre de hem kontrollü oyun oynadık hem de doğaçlama oyun vardı. Bireysel oyuncuların oyuna katkısı vardı. Genel olarak 3-0 olduktan sonra da maçın son dakikası hariç oyuncularımın oyun planından hiç kopmamaları ben ve ekibimi daha mutlu etti. İlk adım önemliydi. Hedefler doğrultusunda bu şekilde iyi başlamak, coşkulu başlamak, oyunu bırakmamak önemliydi. İsteklerimizi mental olarak da fiziksel olarak da yerine getiren bir takım oluşturmak istiyorduk. Bunların yanında da o coşkuyu, mücadele gücünü göstermeleri bizim için değerliydi. Bugün mutluluklarını yaşayacaklar ama hiçbir zaman bunu yeterli görmememiz gerekiyor. Biz teknik ekip olarak onların yeteneklerini biliyoruz, onlara bütün birikimlerimizle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umarım bundan sonraki maçlarda daha iyi futbol, daha iyi sonuçlarla yolumuza emin adımlarla gideceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Orta saha ve hücum transferi olabilir"

Transfer çalışmaları ile ilgili de bilgiler veren Tuncay Şanlı, "Hocalar her zaman transfer bekler ama ben şu anda oyuncu grubumdan gayet mutluyum. Tabii ki eksiklerimiz var. Onu başkanımız ve yönetimimizle de zaten görüşüyoruz, konuşuyoruz, transferler yapmak istiyoruz. Hem de altyapıya önem verip, oradan da takıma oyuncu dahil etmek istiyoruz. Şu anda 3 ya da 4 tane arkadaşımız bizle beraber. Bir gözümüz de onlarda olacak. Bu süreçte hem orta saha anlamında hem hücumsal anlamda transfer olabilir. Fakat olmazsa da başkanıma 'Neden transfer yapmadınız?' diyemem. Çünkü şu anda elimde bir oyuncu grubu var. Onlarla yolumuza devam ediyoruz. Gelen arkadaşlarımız olursa tabii ki mutlu oluruz. Bize güç katacak, oyun anlayışımızla bizle beraber olabilecek hem karakterli hem de uzun vadeli planlar da neden olmasın?" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tuncay Şanlı: Sezona galibiyetle başlamak moral açısından değerliydi - Son Dakika

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