Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı sezonu tamamladı - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı sezonu tamamladı

19.04.2022 15:57
Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı sezonu tamamladı

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonu sekizincilikle kapatırken, Play-off karşılaşmalarında da çeyrek final maçlarında mücadele etti.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonu sekizincilikle kapatırken, Play-off karşılaşmalarında da çeyrek final maçlarında mücadele etti. Sezonu kapatan takım için veda yemeği düzenlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, sezonu tamamladı. Ligin başlamasına iki gün kala bir üst lige alınan Turgutlu Belediyespor ekibi, sezon başından beri hedeflediği play-off biletini de almayı başardı. Güçlü ve TKBL tecrübesi bulunan takımlarla karşı karşıya gelen Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, sezona damga vuran pek çok maça da imza attı. Takım, oynadığı 30 maçtan 14 galibiyet elde ederek 44 puanla sezonu sekizinci sırada kapattı.

İlk kez yer aldığı TKBL'de play-off karşılaşmalarına kalmayı başaran Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, sezon boyunca Turgutlu'yu başarıyla temsil etti.

Kadın Basketbol Takımına veda yemeği

TKBL'de sezonu tamamlayan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi için şehirdeki bir otelde veda yemeği düzenlendi. Yemeğe Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, eşi Nazan Honaz, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş, Turgutlu Belediyespor Yöneticileri Barış Erbaş, Emrah Kanık, Cumhur Ulukök, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu, eşi Lerzan Nasuhoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül, eşi Gül Akgül katıldı.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Gökhan Aşıcı, "Türkiye Basketbol Ligi'nin davetlisi olarak yer aldığımız TKBL'de sezonu tamamladık. İlk kez mücadele ettiğimiz ligde play-off'a çıkma hedefimizi gerçekleştirdik. Büyük farklarla geride olduğumuz maçları kazanarak sezona damga vurduk. Takım olarak hepimiz için önemli tecrübeler edindiğimiz, güçlü rakiplere karşı oynadığımız bir sezon oldu. Her takım gibi bizde play-off yarı finali ve final müsabakalarına adımızı yazdırmayı çok istiyorduk. Önümüzdeki sezonda da aynı hedefle ve güçlenen iddiamızla mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sezon başından itibaren desteklerini her zaman gösteren, takımımızın hep yanında olan Başkanımız Çetin Akın ve Başkan Yardımcımız Fırat Honaz'a, maçlarımızda bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"Çok güzel heyecanlar yaşadık"

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz ise, "İlk kez yer aldığımız Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde başarılı bir sezon geçirdik. Bu ligde ve sezonda en önemli isteğimiz play-off oynamaktı ve bunu başardık. Sezon boyunca çok güzel heyecanlar yaşatan oyuncularımız ve teknik ekibimize mücadeleleri ve emekleri için çok teşekkür ederim. Yolları açık, başarıları daim olsun" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı sezonu tamamladı
Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı sezonu tamamladı
Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı sezonu tamamladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı sezonu tamamladı - Son Dakika


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