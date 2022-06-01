Turgutlu Belediyespor'da iç transferde üç imza - Son Dakika
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Turgutlu Belediyespor'da iç transferde üç imza

01.06.2022 15:44
Turgutlu Belediyespor'da iç transferde üç imza

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı transfer çalışmalarına başladı.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı transfer çalışmalarına başladı. Başantrenör Gökhan Aşıcı, forvetler Halime Vural ve Şule Aktaş ile sözleşme yenilendi.

Geçtiğimiz sezonu TKBL'de 8. sırada tamamlayarak play off oynayan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı transfer çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz sezon takımın başına 10. haftada oynanan Antalya Güneşi maçı sonrası geçen Gökhan Aşıcı, normal sezonda takımın başında çıktığı 20 maçın 11'ini kazanarak önemli bir başarıya imza atmış, takımını play off'a sokmuştu.

Başantrenör Gökhan Aşıcı ile sözleşme yenileyen Turgutlu Belediyespor geçen sezon kadrosunda bulunan forvetler Halime Vural ve Şule Aktaş ile de gelecek sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı. İki oyuncu da Turgutlu'da çok iyi sezon geçirmiş play off oynayan takımın önemli oyuncuları olmuştu.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Hocamız Gökhan Aşıcı ile geçtiğimiz sezon önemli bir çıkış yakalamıştık. Gelecek yıl için de anlaşmaya vardık. Hocamıza güveniyoruz. Geçtiğimiz sezonu 8. sırada bitirmiştik. Bu sezon hedefimiz daha üst sıralarda olmak olacak. Yine takımımızın play off oynamasında önemli katkılar sunan, sezon boyunca istikrarlı performans gösteren oyuncularımız Halime Vural ve Şule Aktaş ile yeniden anlaşmaya vardık. Hem hocamıza hem oyuncularımıza yeni sezon hayırlı olsun. İç ve dış transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Resmi imzaları attıkça isimleri açıklayacağız. Yeni sezon tüm takımlara hayırlı olsun, sakatlıklardan uzak güzel bir sezon diliyorum" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyespor'da iç transferde üç imza
Turgutlu Belediyespor'da iç transferde üç imza
Turgutlu Belediyespor'da iç transferde üç imza

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turgutlu Belediyespor'da iç transferde üç imza - Son Dakika


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