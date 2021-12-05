Turgutluspor'a lider konuk

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 9 maçta bileği yalnız 1 kez bükülüp çıkışa geçen Turgutluspor, yarın namağlup lider Sakaryaspor'u konuk edecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Ev sahibinde sakatlığı süren Muhammet Haşim ve Berk forma giyemeyecek. Turgutluspor'da hafta içinde göreve gelen Ahmet Daşkan başkanlığındaki yeni yönetim, zorla maç öncesi tüm biletleri satın aldı. Biletler stadyum gişelerinden taraftara dağıtılacak. Ligde bu sezon bileği hiç bükülmeyen Sakaryaspor, bu mücadele öncesi 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlikle 35 puan toplarken, son iki maçını kazanan Turgutluspor 17 puan elde etti.