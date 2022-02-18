Üye Girişi
Turgutluspor'dan Kaymakam Yılmaz'a forma - Son Dakika

Turgutluspor'dan Kaymakam Yılmaz'a forma

18.02.2022 11:01
Turgutluspor'dan Kaymakam Yılmaz'a forma

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Başkanı Ahmet Daşkan ve yöneticileri Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz'ı ziyaret ederek adının yazılı olduğu Turgutluspor forması hediye etti ve cumartesi günü oynanacak olan Somaspor karşılaşmasına davet etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Başkanı Ahmet Daşkan ve yöneticileri Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz'ı ziyaret ederek adının yazılı olduğu Turgutluspor forması hediye etti ve cumartesi günü oynanacak olan Somaspor karşılaşmasına davet etti.

Turgutluspor Başkanı Ahmet Daşkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fahrettin Solmaz ve Bülent Daşkan, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan ve yöneticiler, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz'a isminin yazılı olduğu Turgutluspor forması hediye etti. Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, nazik ziyaretlerinden dolayı Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan ve yöneticilere teşekkür ederken, Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan da, 19 Şubat Cumartesi Günü saat 13.00'da ligin 26. hafta mücadelesinde kendi evlerinde oynayacakları Somaspor maçına davet etti. - MANİSA

Turgutluspor'dan Kaymakam Yılmaz'a forma

YORUMLAR
500

Turgutluspor, Ali Yılmaz, Cumartesi, Turgutlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutluspor'dan Kaymakam Yılmaz'a forma - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:58 Doğal Gaz faturasını ödemekte güçlük çekenler başvuru yapabilir! Yardım miktarı 450 ile 1.150 lira arasında değişecek
10:50 Brezilya'da tabiatın hiddeti ağır oldu! Sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi, 116 kişi ise kayıp!
10:44 O İstanbul'un en efsane otobüsü! Üzerinde güneş batmıyor ama motoru arızalanabilyor
10:43 Hurdalıktan aldığı aracı restore etti! İlgiden trafikte ilerleyemiyor
10:33 Eljif Elmas, Barcelona maçında öyle bir hareket yaptı ki maça damga vurdu!
09:43 O köpeklerin görevi hırsız martıları kovmak
10:04 Erken doğumda annesini kaybetti! Şimdi biberonla besliyorlar
10:29 Deva Partisi Kurucu üyesi Rojhat Ölmez'in sözünde bir araya geldiler! Kılıçdaroğlu ve Babacan'ın görüntüleri çok konuşuldu
10:18 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan ve Cana için hesaplaşma vakti geldi mi?
10:16 Son dakika: Konut satışları ocak ayında artış gösterdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 11:07:15. #1.13#
SON DAKİKA: Turgutluspor'dan Kaymakam Yılmaz'a forma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement