Turgutluspor'un seçilen yeni yönetim kurulu dün tesislerde yapılan toplantıyla görev dağılımı gerçekleştirdi. Başkan Bülent Daşkan ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda oluşan görev dağılımı şu şekilde oluştu: "Başkan: Bülent Daşkan, Mali ve Hukuk İşleri Sorumlusu -Asbaşkan: Cüneyt Bulman, Basından Sorumlu Asbaşkan: Tarık Kayabaş, Genel Sekreter: Şükrü Eğilmez, Futbol Şube Sorumlusu: Hasan Eğilmez, Muhasip: Ali Hikmet Nasuhoğlu, Tesis Sorumlusu: İbrahim Gökdere, Taraftar Sorumlusu: Kadir Şakar, Altyapı Sorumlusu: Burhan Gündüz." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Turgutluspor Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

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