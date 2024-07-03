Türk Atıcılar Novi Sad'da Altın Madalya Kazandı

Muharrem Korhan Yamaç ve Hakan Çevik, Para Atıcılık Grand Prix'sinin Novi Sad ayağında altın madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda, erkekler 25 metre tabanca (P3) SH1 ve erkekler 10 metre havalı tüfek yatarak (R5) SH2 müsabakaları yapıldı.
Erkekler 25 metre tabanca (P3) SH1 kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç, 572 puanla ilk sırada yer alarak finale çıkmaya hak kazandığı organizasyonda, 29 vuruşla altın madalyanın sahibi oldu.
Erkekler 10 metre havalı tüfek yatarak (R5) SH2 kategorisinde ise Hakan Çevik, finalde 253.5 puanla altın madalya elde etti.
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