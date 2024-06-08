Bulgaristan'da düzenlenen EFC U14 Kılıç Circuit Turnuvası'nda Türk eskrimciler 4 madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Bulgaristan'da düzenlenen EFC U14 Kılıç Circuit Turnuvası'nda Türk eskrimciler 4 madalya kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) U14 Kılıç Circuit Turnuvası'nda Türk eskrimciler, 14 yaş altı erkek ve kadın kılıç kategorisinde 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak günü tamamladı. Erkeklerde Ertürk Selim Coşkun gümüş, Barlas Bayram ise bronz madalya kazanırken; kadınlarda Nehir Baydil ve Ece Kanlı bronz madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Işıl Betül Elüstü 5., Elif Derin Yıldırım 6. ve Defne Salman 7. olarak kürsüde yer aldı. Turnuva yarın takım müsabakalarının ardından sona erecek.

08.06.2024 18:02
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Bulgaristan Burgas'ta düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) U14 Kılıç Circuit Turnuvası'nda bugün 14 yaş altı erkek ve kadın kılıç kategorisinde ay-yıldızlı eskrimciler, 1'i gümüş 3'ü bronz olmak üzere günü 4 madalya ile tamamladı.

Erkeklerde Ertürk Selim Coşkun gümüş ve Barlas Bayram bronz madalya kazanırken; kadınlarda Nehir Baydil ve Ece Kanlı bronz madalyanın sahibi oldu.

Aynı organizasyonda mücadelesini çeyrek finalde tamamlayan sporcular Işıl Betül Elüstü 5., Elif Derin Yıldırım 6. ve Defne Salman ise 7. olarak kürsüde yer aldı.

Turnuva yarın takım müsabakalarının ardından son bulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bulgaristan'da düzenlenen EFC U14 Kılıç Circuit Turnuvası'nda Türk eskrimciler 4 madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgaristan'da düzenlenen EFC U14 Kılıç Circuit Turnuvası'nda Türk eskrimciler 4 madalya kazandı - Son Dakika
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