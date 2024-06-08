Bulgaristan'da düzenlenen EFC U14 Kılıç Circuit Turnuvası'nda Türk eskrimciler 4 madalya kazandı

Spor

Bulgaristan Burgas'ta düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) U14 Kılıç Circuit Turnuvası'nda bugün 14 yaş altı erkek ve kadın kılıç kategorisinde ay-yıldızlı eskrimciler, 1'i gümüş 3'ü bronz olmak üzere günü 4 madalya ile tamamladı.

Erkeklerde Ertürk Selim Coşkun gümüş ve Barlas Bayram bronz madalya kazanırken; kadınlarda Nehir Baydil ve Ece Kanlı bronz madalyanın sahibi oldu.

Aynı organizasyonda mücadelesini çeyrek finalde tamamlayan sporcular Işıl Betül Elüstü 5., Elif Derin Yıldırım 6. ve Defne Salman ise 7. olarak kürsüde yer aldı.

Turnuva yarın takım müsabakalarının ardından son bulacak. - İSTANBUL