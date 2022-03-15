Türk Hava Yolları SK, Marcello Abbondanza'yla yola devam ediyor - Son Dakika
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Türk Hava Yolları SK, Marcello Abbondanza'yla yola devam ediyor

15.03.2022 16:58
Türk Hava Yolları SK, Marcello Abbondanza'yla yola devam ediyor

CEV Şampiyonlar Ligi ve Sultanlar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Türk Hava Yolları Spor Kulübü, Marcello Abbondanza'yla olan anlaşmasını uzattı.

CEV Şampiyonlar Ligi ve Sultanlar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Türk Hava Yolları Spor Kulübü, Marcello Abbondanza'yla olan anlaşmasını uzattı.

Türk Hava Yolları'nın 2019 yılından bu yana başında olan Başantrenör Marcello Abbondanza ile sözleşme yenilendi. Daha önce Bergamo, Scavolini Pesaro, Fenerbahçe, Villa Cortese, Rabita Bakü ve Chemik Police kulüplerinde çalışmış olan 52 yaşındaki çalıştırıcı, Türk Hava Yolları'ya yola devam edecek. Takımın 2020 Balkan Şampiyonu olmasında ve Sultanlar Ligi'ni ilk dört takım arasında tamamlamasında büyük katkı sağlayan Marcello Abbondanza'nın kariyerinde, İtalya Kupası Şampiyonluğu, Polonya Kupası Şampiyonluğu, Polonya Ligi Şampiyonluğu, Azerbaycan Ligi Şampiyonluğu, CEV Kupası Şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Türkiye Ligi Şampiyonluğu gibi çok sayıda kupa bulunuyor. Abbondanza; 2000-2005 yıllarında İtalya, 2011-2014 yıllarında Bulgaristan ve 2017-2018 yıllarında Kanada A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştırdı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın da yer aldığı imza töreninde konuşan Türk Hava Yolları Spor Kulübü Genel Sekreteri Abdullah Kelkitli, "Marcello ile uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Kendisine inancımız ve güvenimiz tam. Takım içindeki uyumu ve başarısı bizim anlaşmak isteğimizdeki en büyük etkendi. Kendisine önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları SK, Marcello Abbondanza'yla yola devam ediyor

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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