Türk Satranççılar Olimpiyat'ta Parladı - Son Dakika
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Spor

Türk Satranççılar Olimpiyat'ta Parladı

45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türk gençler bronz madalya kazanarak dikkat çekti.

23.09.2024 15:49
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45. Dünya Satranç Olimpiyatı Macaristan'da tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de sona eren 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türk satranççılar performanslarıyla dikkati çekti.

Organizasyonda 2. masa üçüncülüğüyle bronz madalya kazanan 15 yaşındaki büyükusta (GM) Ediz Gürel ile başarılı sonuçlar elde eden 13 yaşındaki GM Yağız Kaan Erdoğmuş'u otoriteler tarafından "satrancın geleceği" olarak gösterildi.

Olimpiyatta GM Mustafa Yılmaz da bir ilki başardı.

Dünya bir numarası Norveçli GM Magnus Carlsen ile berabere kalan GM Mustafa Yılmaz, bu oyuncudan puan alan ilk Türk sporcu olarak kayıtlara geçti.

Açık kategoride 194 ülkenin yarıştığı olimpiyatlarda GM Ediz Gürel, GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal ve GM Emre Can'dan oluşan A Milli Erkek Takımı, 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgiyle 12'nci oldu.

A Milli Kadın Takımı ise 180 ülke arasında 26. sırada yer aldı.

Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık, Kadın Büyükusta (WGM) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, WGM Kübra Öztürk Örenli, Kadın Uluslararası Usta (WIM) Gülenay Aydın ve WIM Hayale İsgenderova'dan oluşan A Milli Kadın Takımı, 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

Gülkız Tulay: "Türk satrancının gençleri dünyaya damga vurdu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye'nin satrançta Avrupa'da zirveye ulaştığını, dünyanın da en başarılı ülkelerinden olduğunu belirtti.

Avrupa ve dünya başarısı için çok çalıştıklarını belirten Tulay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Olimpiyatta çok heyecanlandık, çok gururlandık. Türk satrancının gençleri dünyaya damga vurdu. Dünyanın satrançta en iyi 12 ülkesinden biri olmamız önemli. Biz buralara dünya sıralamasında 40'lı sıralardan geldik. Çin, Hindistan, Özbekistan, Rusya gibi ülkeler satranca çok ciddi yatırım yapıyor. Biz de son 12 yıldır alt yapıya yatırım yapıyoruz. Türkiye'nin çok büyük potansiyeli var. Türkiye satrancı sevdi. Türkiye'de lisanslı sporcuda lideriz ama bu durumu Avrupa açısından da söyleyebiliriz. Genç yıldızlarımız dünyada ilk sıralarda."

İş Bankasının sponsorluğunda 19 yıl

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen de satranca verdikleri desteği daha çok "eğitim sponsorluğu" kategorisinde değerlendirdiklerini ifade etti.

Satrancın faydalarından daha fazla çocuk ve gencin yararlanması için harcanan çabaların ardından önemli başarıların geldiğini vurgulayan Sözen, sponsor oldukları 19 yılda lisanslı sporcu sayısının 30 binden 1 milyon 311 bine, antrenör sayısının 2 binden 87 bine, kulüp sayısının 600'den 2 bin 200'e, büyükusta, uluslararası usta gibi unvanlara sahip sporcuların sayısının da 6'dan 253'e yükseldiğine dikkati çekti.

Satranç ekosisteminin geliştiğini ifade eden Sözen, "Kulüpleriyle, antrenörleriyle, hakemleriyle kendi içinde bir dünya, bir ekonomi oluştu. Bu çok kıymetli çünkü ekosistemi sağladığınız zaman sistem kendi kendine çalışabilir hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Milli Takım, Macaristan, Budapeşte, Türkiye, Eğitim, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Satranççılar Olimpiyat'ta Parladı - Son Dakika

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