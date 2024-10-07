Türk Telekom Cedevita Olimpija'yı Ağırlıyor

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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı ağırlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

İlk iki maçında Litvanya ekibi Lietkabelis ile Yunan temsilcisi Aris Midea'yı yenen Türk Telekom, üçüncü maçında da kayıp yaşamak istemiyor.

Öte yandan konuk ekip Cedevita Olimpija da ilk iki maçını kazanma başarısı gösterdi.