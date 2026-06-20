Türk Telekom'dan Transfer Hamlesi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Tim Schneider ve Ismael Bako'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, geçen sezonu Japonya'nın Ibaraki Robots takımında geçiren Alman uzun forvet Tim Schneider ile sözleşme imzaladı.
Mavi-beyazlı ekip, Rusya'nın Zenit Saint Petersburg forması giyen Belçikalı pivot Ismael Bako'yu da kadrosuna dahil etti.
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