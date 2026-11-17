Salon: Ankara

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Dragan Porobic (Bosna Hersek), Vojislav Lepetic (Karadağ)

Türk Telekom: Harding 20, Taylor 5, Bako 10, Göktuğ Baş 8, McKissic 11, Doğuş Özdemiroğlu 9, Ata Kahraman, Bankston 13, Trifunovic 12

La Laguna Tenerife: Tijani 6, Fernandez 19, Van Beck 10, Shermadini 6, Abromaitis 6, Guy 24, Hunter 15, Alderete 2, Doornekamp 3, Kurucs

1. Periyot: 29-16

Devre: 47-37

3. Periyot: 70-63

Beş faulle çıkan: 39.49 Taylor (Türk Telekom)

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 8. haftasında sahasında İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'ye 91-88 mağlup oldu.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçta ilk 5 dakika, Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçildi: 14-7. Başkent ekibi, hücumdaki etkili oyunuyla aradaki farkı 13'e (22-9) çıkardı. Çeyreğin sonlarına doğru konuk ekip hücumdaki etkinliğini artırsa da Türk Telekom, Trifunovic ile karşılık verdi ve ilk periyodu 29-16 üstün tamamladı.

La Laguna Tenerife, ikinci periyoda Shermadini'nin sayılarıyla başlasa da Türk Telekom, iyi oyununu sürdürdü ve skoru 35-21'e getirdi. Top kayıplarının arttığı çeyreğin ortalarında boyalı alanda üstünlük kuran konuk ekibe karşı mavi-beyazlı takım, McKissic'in sayılarıyla üstünlüğünü korudu: 42-28. Çeyreğin sonunda avantajını sürdüren Türk Telekom, soyunma odasına 47-37 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan La Laguna Tenerife, Fernandez ve Hunter ile peş peşe sayılar bularak farkı 6'ya indirdi: 54-48. Bu bölümden sonra özellikle Bankston'ın üçlükleriyle skor üreten başkent ekibi, son periyoda 70-63 üstün girdi.

Final çeyreğinde hücum ribauntlarında etkili olan İspanya temsilcisi, skoru eşitledi: 78-78. Son bölümleri büyük heyecana sahne olan maçta La Laguna Tenerife, son saniyede bulduğu basketle mücadeleyi 91-88 kazandı.

Bu sonuçla Türk Telekom, B Grubu'ndaki 5. mağlubiyetini yaşadı. La Laguna Tenerife ise 7. galibiyetini elde etti.