Milli atlet olarak uluslararası madalyalar kazanan ve 5 bin metrede Türkiye rekoru kıran eski Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Abdullah Kökpınar, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 1981-1984 yılları arasında başkanlık görevini yürüten Kökpınar'ın sporculuğu döneminde ay-yıldızlı formayı birçok kez giydiği ve uluslararası madalyalar kazandığı belirtildi.

Sporculuk kariyerinin ardından Dünya Antrenörler Birliği üyeliği ve Beden Terbiyesi Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Kökpınar için yayımlanan taziye mesajında, "Abdullah Kökpınar'a Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.