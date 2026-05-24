Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye, erkek takım kumitede gümüş madalya kazandı.
Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nın son gününde Türkiye, erkek takım kumite finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Eren Akkurt-Matteo Avenzini (5-6), Ömer Faruk Yürür-Michele Martina (0-6) ve Kadir Furkan Genç-Daniele de Vivo (0-3) maçlarının 3'ünü de kaybeden milliler, gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Türkiye, Avrupa Karate Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?