Türkiye Dünya Kupası vizesini aldı - Son Dakika
Türkiye Dünya Kupası vizesini aldı

01.04.2026 00:00
A Milli Takım, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Stat: Fadil Vokrri

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)

Kosova: Arijanet Muric, Vojvoda (Dk. 71 Zhegrova), Dellova, Hajrizi, Hajdari (Dk. 80 Aliti), Gallapeni, Hodza (Dk. 90+1 Rrahmani), Rexhbecaj (Dk. 80 Rashica), Muslija, Asllani, Vedat Muriç

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 89 Mert Müldür), Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 83 Eren Elmalı), Arda Güler (Dk. 83 Salih Özcan), Orkun Kökçü, Kenan Yıldız (Dk. 89 Deniz Gül), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 69 Barış Alper Yılmaz)

Gol: Dk. 53 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 55 İsmail Yüksek, Dk. 65 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 70 Zeki Çelik, Dk. 90+2 Montella (Teknik direktör) (Türkiye), Dk. 45+1 Hajdari, Dk. 83 Muslija, Dk. 90+1 Rashica (Kosova)

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenerek Dünya Kupası vizesi aldı.

53. dakikada Türkiye öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız ceza sahasına girip penaltı noktası üzerine pasını aktardı. Bu noktaya hareketlenen Orkun'un vuruşunda, savunmaya çarpan top kaleye yönelirken geriden gelen Kerem Aktürkoğlu dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

63. dakikada Türkiye etkili geldi. Arda Güler'in pasında sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız ceza sahası içine girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Muric uzanarak gole engel oldu.

81. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Muslija'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

87. dakikada Zhegrova'nın getirdiği meşin yuvarlağa savunma müdahale ederken top ceza sahası önündeki Asllani'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, Uğurcan son anda uzanarak topu kornere yolladı.

Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle maçı 1-0 kazanan A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Dünya Kupası vizesini aldı - Son Dakika

