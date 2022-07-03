Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ikinci ayak yarışı Kocaeli'de yapıldı - Son Dakika
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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ikinci ayak yarışı Kocaeli'de yapıldı

03.07.2022 20:16
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ikinci ayak yarışı Kocaeli'de yapıldı

Motosiklette Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kocaeli'de tamamlandı.

Motosiklette Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kocaeli'de tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin desteğiyle Kartepe Enduro Park Tesisleri'nin ekstrem parkurundaki yarışta sporcular yapay engelleri aşmaya çalışırken, enduro testte ise doğaya karşı mücadele etti.

En hızlı sporcuların sıralandığı "Enduro GP"de Bayram Uysal birinci olurken, İzzet Kazdal ikinci, Rafet Karakuş da üçüncü oldu.

"ATV GP"de ise İsrafil Akyüz ilk sırayı alırken, ikinciliği Haktan Özkul, üçüncülüğü Can Uzlaş elde etti.

Dereceye giren sporculara kupalarını Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, Kocaeli Gençlik Spor İl Müdür Yardımcısı Mert Tepe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatih Dizdar, Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Hacı Ağdaş takdim etti.

Diğer kategorilerde dereceye giren sporcular şunlar:

E1 SINIFI

1. Deniz Memnun

2. İslam Yıldız

3. Süleyman Aydın

E2 SINIFI

1. İzzet Kazdal

2. Nurdoğan Kuzu

3. Mustafa Akkurt

E3 SINIFI

1. Bayram Uysal

2. Rafet Karakuş

3. Anıl Özşeker

EG SINIFI

1. Mustafa Resul Kurtuluş

2. Mehmet Emin Musaoğlu

3. Emirhan Kurt

EB SINIFI

1. Ömer Bulduk

2. Furkan Asan

3. Kemal Deveci

EC SINIFI

1. Aykut Kızıltan

2. Emre Esen

3. Doğa Can Kılınç

EV SINIFI

1. Recep Bahadır Çaktı

2. Erdem Gülüş

3. Ayhan Aydın

EK SINIFI

1. Nazlıcan Aydın

2. İrem Ertüzün

3. Sabriye Özer

S1 SINIFI

1. Haktan Özkul

2. Osman Fırat

3. Hasan Yatgın

S2 SINIFI

1. İsrafil Akyüz

2. Emre Can Uzlaş

3. Emre Muharrem Sağlam

S3 SINIFI

1. Halil Yatgın

2. Kasım Yatgın

3. Murat Yatgın

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Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ikinci ayak yarışı Kocaeli'de yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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