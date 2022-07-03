En hızlı sporcuların sıralandığı "Enduro GP"de Bayram Uysal birinci olurken, İzzet Kazdal ikinci, Rafet Karakuş da üçüncü oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin desteğiyle Kartepe Enduro Park Tesisleri'nin ekstrem parkurundaki yarışta sporcular yapay engelleri aşmaya çalışırken, enduro testte ise doğaya karşı mücadele etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ikinci ayak yarışı Kocaeli'de yapıldı - Son Dakika

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