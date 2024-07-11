2024 Turkcell Süper Kupa Müsabakası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasının 3 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu. Müsabaka, İstanbul'da gerçekleştirilecek ve futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak.
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11.07.2024 21:08:45. #1.11#
SON DAKİKA: 2024 Turkcell Süper Kupa Müsabakası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Oynanacak - Son Dakika
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