TFF'den yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Niyazi Akdaş ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › TFF, Gençlerbirliği'nde başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş'ı kutladı - Son Dakika

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