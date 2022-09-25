TFF, Gençlerbirliği'nde başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş'ı kutladı - Son Dakika
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TFF, Gençlerbirliği'nde başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş'ı kutladı

25.09.2022 20:16
TFF, Gençlerbirliği'nde başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş'ı kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş'ı tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş'ı tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Niyazi Akdaş ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

Niyazi Akdaş tek aday olarak katıldığı bugünkü seçimde, katılım gösteren 290 delegenin 234'ünün oyunu alarak başkanlık görevine tekrar getirildi.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Gençlerbirliği'nde başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş'ı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF, Gençlerbirliği'nde başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş'ı kutladı - Son Dakika
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