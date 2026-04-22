Türkiye Grekoromende İkinci Oldu - Son Dakika
Türkiye Grekoromende İkinci Oldu

Türkiye Grekoromende İkinci Oldu
22.04.2026 23:09
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, grekoromen stilde 121 puanla ikinci oldu ve Rıza Kayaalp rekor kırdı.

ARNAVUTLUK'TA gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 121 puanla ikinci oldu.

Tiran'daki şampiyonada grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. Türkiye, grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Şampiyonada 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Murat Fırat (67 kilo) gümüş madalyanın sahibi olurken, Kerem Kamal (63 kilo) ve Cengiz Arslan (72 kilo) bronz madalya aldı. Ömer Halis Recep (55 kilo), Abdulkadir Çebi (97 kilo) ve Doğan Kaya (87 kilo), sıkletinde organizasyonu 5'inci sırada tamamladı.

Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 121 puanla ikinci, Azerbaycan 133 puanla birinci, Gürcistan ise 118 puanla üçüncü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül, takım halinde ikinci olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Grekoromende tarihi bir şampiyonayı geride bırakıyoruz. Rıza'nın şampiyonluğu dünyada ses getirdi. Burada Türklerle tribünlerin tıka basa dolu olması büyük gururdu. Takımımızı tebrik ediyorum. Gönül takım şampiyonu olmak isterdi ama az bir farkla kardeş ülkemiz Azerbaycan birinci aldı. O anlamda da üzülmedik. Kupayı Azerbaycanlı kardeşlerimiz aldı, onlara da yakıştı. Biz onlarla biriz, birlikte kamp yapıp çalışıyoruz. Biz şampiyon olsaydık onlar da üzülmezdi."

'TAKIMIMIZDA CİDDİ BİR YÜKSELİŞ VAR, GİDİŞATTAN MEMNUNUZ'

10 sıkletin 7'sinde madalya maçına çıktıklarını aktaran Taha Akgül, gidişattan memnun olduklarına değindi. Akgül, "10'da 7 gerçekten çok büyük başarı. Garanti madalya gördüğümüz iki-üç madalya maçı da olmadı. 10'da 10 madalya maçıyla da dönebilirdik. Ufak tefek hatalarımız var, kendimizi gördük buralarda. Takımımızda ciddi bir yükseliş var, gidişattan memnunuz. İnşallah dünya şampiyonasında da iyi performans göstereceğiz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye Grekoromende İkinci Oldu - Son Dakika

Okul saldırganının annesi neden tutuklandı Savcılıktan açıklama var Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi

23:07
TBMM’den geçti Kadınların doğum izni artıyor, 15 yaş altına da sosyal medya yasaklanacak
TBMM'den geçti! Kadınların doğum izni artıyor, 15 yaş altına da sosyal medya yasaklanacak
22:26
Bir sürpriz daha Fenerbahçe’den sonra Galatasaray da kupaya veda etti
Bir sürpriz daha! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti
22:06
Sincan’da öğrenci tabancayla okula geldi
Sincan'da öğrenci tabancayla okula geldi
21:59
Ünlü sunucu Serap Paköz meme kanserine yakalandı
Ünlü sunucu Serap Paköz meme kanserine yakalandı
20:51
Uşak Belediyesi’ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı
20:20
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
