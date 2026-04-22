Türkiye Grekoromende İkinci Oldu

ARNAVUTLUK'TA gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye , grekoromen stilde takım halinde 121 puanla ikinci oldu.

Tiran'daki şampiyonada grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. Türkiye, grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Şampiyonada 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Murat Fırat (67 kilo) gümüş madalyanın sahibi olurken, Kerem Kamal (63 kilo) ve Cengiz Arslan (72 kilo) bronz madalya aldı. Ömer Halis Recep (55 kilo), Abdulkadir Çebi (97 kilo) ve Doğan Kaya (87 kilo), sıkletinde organizasyonu 5'inci sırada tamamladı.

Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 121 puanla ikinci, Azerbaycan 133 puanla birinci, Gürcistan ise 118 puanla üçüncü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül, takım halinde ikinci olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Grekoromende tarihi bir şampiyonayı geride bırakıyoruz. Rıza'nın şampiyonluğu dünyada ses getirdi. Burada Türklerle tribünlerin tıka basa dolu olması büyük gururdu. Takımımızı tebrik ediyorum. Gönül takım şampiyonu olmak isterdi ama az bir farkla kardeş ülkemiz Azerbaycan birinci aldı. O anlamda da üzülmedik. Kupayı Azerbaycanlı kardeşlerimiz aldı, onlara da yakıştı. Biz onlarla biriz, birlikte kamp yapıp çalışıyoruz. Biz şampiyon olsaydık onlar da üzülmezdi."

'TAKIMIMIZDA CİDDİ BİR YÜKSELİŞ VAR, GİDİŞATTAN MEMNUNUZ'

10 sıkletin 7'sinde madalya maçına çıktıklarını aktaran Taha Akgül, gidişattan memnun olduklarına değindi. Akgül, "10'da 7 gerçekten çok büyük başarı. Garanti madalya gördüğümüz iki-üç madalya maçı da olmadı. 10'da 10 madalya maçıyla da dönebilirdik. Ufak tefek hatalarımız var, kendimizi gördük buralarda. Takımımızda ciddi bir yükseliş var, gidişattan memnunuz. İnşallah dünya şampiyonasında da iyi performans göstereceğiz" ifadelerinde bulundu.