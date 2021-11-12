Türkiye Güreş Federasyonu'nda yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 6 Kasım'da yapılan genel kurulunda göreve gelen yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

Yeni seçilen Şeref Eroğlu başkanlığındaki yönetim kurulu toplantısında yeni döneme ilişkin hedefler ve politikalar değerlendirildi.

Yönetim kurulunda yapılan görev dağılımı ise şu şekilde oldu: Başkan: Şeref EroğluBaşkan vekili: Fezair TatlıdilSerbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan: Ali KayalıGrekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkan: Mahmut ÇelikcanKadın Güreşinden Sorumlu Asbaşkan: Yasemin AdarYağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkan: Ahmet Taşçı

Karakucak Güreşlerinden Sorumlu Asbaşkan: Murat Şahin