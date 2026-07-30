Türkiye Hentbolda İtalya'ya Yenildi

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 41-23 yenildi.

Avrupa Şampiyonası'nda 20 yıl sonra mücadele eden Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki organizasyonda İtalya ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk devresini 20-10 geride tamamlayan milliler, sahadan 41-23 mağlup ayrıldı.

Grupta ikinci maçını da kaybeden milli takım, 1 Ağustos Cumartesi günü Almanya ile karşı karşıya gelecek.