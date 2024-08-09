Türkiye, Hırvatistan'ı 81-73 yenerek 9-16'ncılık klasman maçını kazandı

FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 9-16'ncılık klasman maçında Hırvatistan'ı 81-73 yendi.
Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, 9-16'ncılık klasman maçında Hırvatistan ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısını 41-40 önde tamamlayan milli takım, sahadan 81-73 galip ayrıldı.
Türkiye, yarın 9-12'ncilik klasman maçında Letonya ile mücadele edecek.
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