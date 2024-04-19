Türkiye Kano Federasyonu'nun Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kampları Samsun'da Başladı - Son Dakika
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Spor

Türkiye Kano Federasyonu'nun Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kampları Samsun'da Başladı

Türkiye Kano Federasyonu\'nun Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kampları Samsun\'da Başladı

Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen 'Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kampları' Samsun'da başladı. 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kamplarda 70 sporcuya eğitim veriliyor.

19.04.2024 16:19  Güncelleme: 16:25
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Türkiye Kano Federasyonu rafting sporunun geliştirilmesi için 9 ilde eş zamanlı olarak 15- 23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 'Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kampları'na Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'de rafting spor organizasyonlarını düzenleyen ve özellikle gençleri rafting sporuyla tanıştırarak bu sporu geliştirmeyi hedef edinen Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen 'Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kampları' Samsun'da gerçekleştiriliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 15-23 Nisan tarihlerinde düzenlenen organizasyon kapsamında 70 sporcuya eğitim veriliyor. 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen eğitim çalışması Samsun'da Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde yapılıyor.

"Türkiye'yi temsil edecek sporcular yetiştiriliyor"

Genç sporculara eğitim veren Rafting Antrenörü, Avrupa Şampiyonu Milli Sporcu Mert Alper Sarı, "Türkiye Kano Federasyonumuz gençlerin rafting sporuyla tanışması ve ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirilmesi amacıyla açmış olduğu bu eğitim seminerinde sporcu kardeşlerimizin gelişim gösterdiği görmek gerçekten çok güzel. Özellikle şunu söyleyebilirim ülkemizin dört bir yanı sularla çevrili ve bunu çok iyi değerlendirmeliyiz. Avrupa sahnesinde şehirleri ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcuların çıkması doğrultusunda federasyonumuzun yaptığı bu eğitim seminerine genç kardeşlerimizi bekliyoruz. 15 Nisan'da başladık ve 23 Nisan tarihine kadar Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Su Sporları Merkezi'ndeyiz, sadece gençleri değil tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

"Eğitim programlarını çok önemsiyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kano Antrenörü Zafer Benli ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak su sporlarında çok başarılı işler yapıyoruz ve bunlardan birisi de bu eğitim seminerinin burada gerçekleştirilmesidir. Kano ve dragon bot branşlarında sporcularımız bulunuyor. Hem bu branşlara hem de raftinge ilgilinin artması amacıyla böyle bir eğitim seminerinin şehrimizde olmasını çok önemsiyoruz. Yaklaşık 70 sporcu ve vatandaşımıza burada eğitimler verilmeye devam ediyor. 23 Nisan Salı günü sona erecek eğitim seminerinde eminim ki rafting branşında da başarılı sporcular çıkartacağız." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Kano Federasyonu'nun Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kampları Samsun'da Başladı - Son Dakika

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