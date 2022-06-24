Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı - Son Dakika
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Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı

24.06.2022 18:34
Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı

Türkiye Güreş Federasyonunca düzenlenen Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı.

Türkiye Güreş Federasyonunca düzenlenen Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğinde Dereköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde 44 ilden yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, AA muhabirine, Türkiye'de güreşin iyi bir noktada olduğunu ve her geçen gün daha da iyiye gittiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ın karakucak güreşlerinin merkezlerinden birisi olduğunu ifade eden Eroğlu, bundan dolayı şampiyonayı kentte yapmaya karar verdiklerini aktardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise şampiyona dolayısıyla kente gelen güreş sevdalılarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Şampiyona, yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, gençlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı - Son Dakika

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