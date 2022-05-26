Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı - Son Dakika
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Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı

26.05.2022 14:33

Bu akşam İstanbul'da oynanacak Türkiye Kupası finali için memleketlerinden yola çıkan Sivasspor ile Kayserispor taraftarı, Düzce ve Sakarya tesislerinde karşı karşıya geldi. İki grup arasında başlayan sözlü kavga, otobüslerin camlarının kırılmasıyla büyüdü. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırılırken kavganın fitilini ateşlediği belirlenen bazı taraftarlar gözaltına alındı.

Sivasspor'un Ziraat Tükiye Kupası final maçında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor ile bugün oynayacağı maç için Sivas'taki taraftarları taşıyan otobüsler dün gece yola çıktı. Sivas Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle İstanbul'a giden taraftarlar ile Kayserisporlu taraftarların Düzce ve Sakarya tesislerinde karşılaştıkları anlarda istenmeyen görüntüler yaşandı.

Türkiye Kupası finali öncesi ortalık savaş alanına döndü! Taraftarlar birbirine öldüresiye saldırdı

TARAFTARLAR GÖZALTINA ALINDI

Taraftar otobüslerinin camları atılan taşlarla kırıldı. Olayların büyümemesi için İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı. Otobüsler polis eşliğinde yolculuğunu devam ederken, gerginlik çıkardığı belirlenen bazı taraftarlar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar otobüsteki taraftarlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Türkiye Kupası finali öncesi ortalık savaş alanına döndü! Taraftarlar birbirine öldüresiye saldırdı
Türkiye Kupası finali öncesi ortalık savaş alanına döndü! Taraftarlar birbirine öldüresiye saldırdı
Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
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Kayserililerden final maçında destek Kayserililerden final maçında destek Türkiye Kupası Finali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi Türkiye Kupası Finali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı, Kayserispor, Sivasspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı - Son Dakika
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