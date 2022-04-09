Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nda antrenman ve sıralama turları sona erdi - Son Dakika
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Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nda antrenman ve sıralama turları sona erdi

09.04.2022 20:30
Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nda antrenman ve sıralama turları sona erdi

Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nda antrenman ve sıralama turları yapıldı.

Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nda antrenman ve sıralama turları yapıldı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki şampiyonanın ilk gününde idari ve teknik kontroller, jüri toplantısı, yarışçı brifinginin ardından MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında serbest antrenman turları gerçekleştirildi.

Sıralamalarda, 85cc sınıfında Mert Akkafa, 65cc sınıfında Efe Okur, 50cc sınıfında Mikail Sertkaya, MX sınıfında Şakir Şenkalaycı, MX1 sınıfında Mustafa Çetin, MX2 sınıfında Batuhan Demiryol, Senior sınıfında Okan Kirazoğlu, en iyi zamanları yapan sporcular oldu.

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Büyük Taarruz, Karahisar, Türkiye, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nda antrenman ve sıralama turları sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nda antrenman ve sıralama turları sona erdi - Son Dakika
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