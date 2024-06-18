"Türkiye'nin Messi'si" manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor - Son Dakika
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"Türkiye'nin Messi'si" manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor

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A Milli Takım'ın EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmesi, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Bunun yanı sıra maçın adamı seçilen Arda Güler de manşetleri süsledi. Arda için kullanılan en dikkat çekici ifade ise "Türkiye'nin Messi'si" oldu. İşte o manşetler...

18.06.2024 22:42
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A Milli Takım'ın EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maç, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Öte yandan A Milli Takım'ın ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler de EURO 2024'e fırtına gibi girdi. Attığı harika golle galibiyette önemli pay sahibi olan ve maçın adamı seçilenArda , manşetleri süsledi.

Dünya basınındaki manşetler şu şekilde;

Bild/ Almanya: Harika goller Türk partisini başlattı. Arda Güler'in attığı ikinci gol, stadyumu havaya uçurdu!

Kicker/Almanya: Türkiye rüya gibi gollerle kazandı, Arda Güler ve Mert Müldür, Gürcistan'ı yıktı.

Der Spiegel/Almanya: Genç bir çocuk, rüya gibi bir golle Türkiye'ye kazandırdı. Arda Güler'in Gürcistan'a attığı ikinci gol, Dortmund'da on binlerce Türk'ü coşturdu.

'Türkiye'nin Messi'si' manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor

Marca/ İspanya: Arda Güler, EURO 2024'te kendini gösterdi. Real Madridli oyuncu köşeden attığı harika golle maçın sonucunu belirledi.

Genç Türk incisi, kendini haklı çıkarmak ve dünyaya geleceğin yıldızlarından biri olduğunu göstermek için iyi bir fırsat yakaladı. Ve hayal kırıklığına uğratmadı. Harika bir futbol oynamadı ama maçın sonucunu belirleyen şutu attı. Güler'in pek çok özelliği var ama hepsinden önemlisi nefis, ayrıcalıklı bir sol ayak. Topu istediği yere koyma becerisine sahip.

'Türkiye'nin Messi'si' manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor

Mundo Deportivo/İspanya: Aman Tanrım! Arda Güler, Türkiye formasıyla inanılmaz bir gol attı. Real Madrid'in 19 yaşındaki yetenekli futbolcusu Avrupa Şampiyonası'nda daha iyi bir başlangıç yapamazdı.

Turnuvalarda bazı yıldız futbolcular var ki en az Avrupa Şampiyonası kadar önemli. Bunlardan çok fazla yok ama buna sahip olan takımlardaki bu futbolcular sihirleriyle tribünde acı çeken taraftarlarını rahatlatma yeteneğine sahip. Arda Güler de bu oyunculardan biri ve belki de Ancelotti'nin onu bu kadar övmesinin nedeni de bu. Arda, bugün takımının kazanmasına yardımcı olmada belirleyici olmayı başardı.

'Türkiye'nin Messi'si' manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor

AS/İspanya: Real Madridli futbolcu sol ayağıyla yaptığı muhteşem vuruşla Türkiye'ye galibiyeti getirdi. Mamardashvili'nin kalesinin köşesine bir obüs gibi giren bir vuruş izledik.

Arda Güler, Avrupa Şampiyonası'nda şık bir görünüm sergiledi. Bir başyapıta imza attı ve yalnızca en iyilere ayrılmış bir değere ulaştı. Türkiye eşsiz bir yeteneğe sahip. Sihirbaz Arda Güler, takımının Gürcistan karşısında aldığı galibiyetin efendisi ve ustasıydı.

'Türkiye'nin Messi'si' manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor

Telegraph/İngiltere: Euro 2024 heyecanına gölge düşüren seyirci şiddetinin ardından Arda Güler'in sersemletici vuruşu Türkiye'nin Gürcistan karşısında galibiyetini mühürledi

The Sun/İngiltere: Arda Güler'in harika vuruşu Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırarken Türkler 'cesur minikleri' heyecan verici bir şekilde yendi. Türkiye maç sırasında sezonun golü olmaya aday iki gol attı.

Foot Mercato/ Fransa: Gürcistan'a karşı muhteşem bir gol atan Arda Güler, Gürcistan'a karşı harika bir performans sergiledi. Türkiye ve Real Madrid'in genç oyuncusu aynı zamanda Cristiano Ronaldo'nun rekorunu da kırdı.

19 yaş 114 günlük olan Güler, Avrupa'daki ilk maçında gol atan en genç oyuncu oldu. Daha önce CR7 bu rekoru 19 yıl 128 gün ile Portekiz'de düzenlenen Euro 2004'te elinde bulunduruyordu.

'Türkiye'nin Messi'si' manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor

L'Equipe/Fransa: Türkiye çok tempolu bir maçın ardından Gürcistan'ı domine etti.

Dortmund'un sağanak yağmuru altında yoğun ve ritmik bir karşılaşmanın sonunda Türkiye Salı günü cesur Gürcistan'ı (3-1) mağlup etmeyi başardı. Mert Müldür ve Arda Güler ceza sahası dışından iki muhteşem gol attı."

So Foot/Fransa: Türkiye, harika bir atmosferde Dortmund'da hızlı tempolu ve sonuna kadar belirsiz bir maçın sonunda cesur Gürcistan takımını (3-1) yenmek için Mert Müldür ve Arda Güler'in iki mücevherine güvendi.

'Türkiye'nin Messi'si' manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor

De Telegraaf/ Hollanda: Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'ı Güler'in rüya golüyle yendi.

Voetbal International/Hollanda: Türkiye, ilk maçına çıkan Gürcistan'ı dünya standartlarında iki golle yendi.

Türkiye, Gürcistan karşısında aldığı galibiyetle Avrupa Şampiyonası'na iyi başladı. Mert Müldür ve Arda Güler'in güzel golleri sayesinde Gürcistan'ın Georges Mikautadze tarafından atılan ilk Avrupa Şampiyonası golü değerini kaybetti.

'Türkiye'nin Messi'si' manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor

BBC/İngiltere: Almanya'da 'Türk Messi' Arda Güler sahneye çıktı, Türkiye 3-1 kazandı.

Micah Richards/BBC: Vincenzo Montella çok mutludur. Oynadıkları oyun ve kendilerini hücum eden bir takıma dönüştürme biçimleriyle kendileriyle gurur duyabilirler. Türkiye'nin bir sistemi vardı ve bunu uyguladılar, önemli olan da buydu.

El Pais/İspanya: Türkiye Gürcistan'ı Arda Güler'in mükemmel golüyle 3-1 yeniyor.

"Türkiye\'nin Messi\'si" manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar\'ı konuşuyor

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Son Dakika Spor 'Türkiye'nin Messi'si' manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Cihan Kışla: Dünya bizimi konuşuyor:) önemli galibiyet ama abartmayın la Gürcistan'ı yendik sanki İngiltere Fransa Almanya İspanya yı yendik 17 22 Yanıtla
    kamer tekeş: saygi duy! 15 0 ahmet demir: angut gollere bak gollere gürcistana değil 12 0
  • Behzat: aferin size helal olsun. 23 0 Yanıtla
  • Ali null: YAKIŞIR TÜRKİYEM ALLAH DAHA GÜZEL SEVİNÇLER NASİP ETSİN MAŞALLAH 21 0 Yanıtla
  • barış özcan: Bit millet daha varmıdır acaba, bu kadar kendi milletini aşağı çeken. İyi oynayan değil 1 fazla gol atan kazanıyor, anladınız mı? Bırakında millet sevinsin ama yok illa eleştirecek. İlk defa bir şampiyonaya galibiyet ile başlamışız,2 tane genç çocuk gol atmış, 3 gol atmışız, bırakın be kardeşim. 11 1 Yanıtla
  • Ramazan Çoban: dünya bizi kıskanıyor 2 10 Yanıtla
  • Tc ady: Gollerin üçüde çok güzeldi ama oyun ve milli takımın kalitesi çok kötüydü bu futbolla zor çıkarız galibiyeti bile zor koruduk şanslıydık maç berabere bitebilirdi. 5 2 Yanıtla
  • İbrahimm Bas: abartılı türk basını işte pireyi deve yapmayı ne kadar çok seviyorlar 0 0 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Arda mesut özil in üst modeli gibi 0 0 Yanıtla

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