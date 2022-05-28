Türkiye'nin voleyboldaki başarısının sırrı altyapı - Son Dakika
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Türkiye'nin voleyboldaki başarısının sırrı altyapı

28.05.2022 11:12

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, "Altyapımıza önem verdiğimiz için yavaş yavaş kadınlarda ve erkeklerde artık Avrupa'ya ve dünyaya 'geliyoruz' diyoruz.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, "Altyapımıza önem verdiğimiz için yavaş yavaş kadınlarda ve erkeklerde artık Avrupa'ya ve dünyaya 'geliyoruz' diyoruz. Çünkü emin adımlarla hareket ediyoruz." dedi.

Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası için Malatya'ya gelen Ahmet Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya'nın voleybolla bütünleşmiş bir kent olduğunu söyledi.

Göksu, Malatya'da daha önce Türkiye kupası etkinliği gerçekleştirdiklerini anımsatarak, burada salonu tıklım tıklım dolduran Fenerbahçeli ve Galatasaraylı izleyicilerin birbirlerini alkışlayarak müsabakayı izlediğini ifade etti.

Federasyon olarak bütün hedeflerinin gençler ve altyapı olduğunu aktaran Göksu, "Sayın Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ile göreve geldiğimizden beri tek düşüncemiz altyapı. Altyapıya verdiğimiz önemle bir yerlere geliyoruz." dedi.

Türk voleybolunun gelişiminde altyapının büyük önem taşıdığını vurgulayan Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altyapımıza önem verdiğimiz için yavaş yavaş kadınlarda ve erkeklerde artık Avrupa'ya ve dünyaya 'geliyoruz' diyoruz. Çünkü emin adımlarla hareket ediyoruz. Fabrika Voleybol okullarımız, altyapımızla o kadar sağlam hareket ediyoruz ki okulu olan tek federasyonuz. Okulumuzdan yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz şimdi belirli takımlarda görev yapıyor. Mehmet Akif Üstündağ başkanlığındaki federasyonumuzun görevi, yetiştirdiği oyuncuyu takımlara dağıtmak, bundan da gurur duyuyoruz. Biz, okulda yetiştirdiğimiz öğrencilerimize sponsorlarımızla karşılıksız burs veriyoruz."

Fabrika Voleybol yayılıyor"

Türkiye Voleybol Federasyonunun çocukları voleybol ile tanıştırmayı hedefleyen altyapı projesi Fabrika Voleybol hakkında bilgi veren Göksu, "Şu anda yaklaşık 32-33 ilde Fabrika Voleybol okullarımız var. Bunu gün geçtikçe de yayıyoruz. Yakında bir sponsorla anlaşma yapılacak. O sponsorumuzun da Fabrika Voleybol'a yapacağı yatırımla bu işi daha da büyütüyoruz. Fabrika Voleybol okullarımız 6-12 yaş grubundan başlıyor. Orada yetiştirdiğimiz her çocuğumuz illa voleybolcu olacak değil. Voleybol gönüllüsü, spor gönüllüsü olacak ve bu ülkeye sporun daha iyi şartlarda gelmesini aşılamak bizim derdimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Göksu, Fabrika Voleybol projesinde yetişen sporcuları da altyapılarda değerlendirdiklerini ifade ederek, "Çocuklarımızı sürekli hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra da kulüplere monte ederek çocukların daha iyi yetişmesi için uğraşıyoruz. Yetiştirdiğimiz sporcular, takım sayısı ortada. Şu anda milli takım seviyesinde oynayan çocukların hepsi bizim altyapıdan geçmiştir." diye konuştu.

"Erkeklerde Avrupa'nın en genç milli takımıyız"

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Altın Ligi'ndeki ilk maçında Slovakya'yı 3-0 yendiğini hatırlatan Göksu, "Erkeklerde Avrupa'nın en genç milli takımıyız. Bundan gurur duyuyoruz. Sağ olsun burada en büyük pay federasyon kadar altyapıya önem veren kulüplerindir. Çünkü biz federasyon olarak kulüplerle de iç içeyiz. Kulüplerimiz var olduğu müddetçe federasyonumuz vardır. İnşallah bu milli takım Avrupa Ligi'nde bir derece yapacak, sonra dünya kupasına gideceğiz. Dünya kupasında da bir derece almak istiyoruz ve oradan da Allah nasip ederse olimpiyat elemesine gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Göksu, kadın voleybolunda ise büyük başarılara imza attıklarına dikkati çekerek, "Kadın tarafında zaten söz sahibiyiz. Dünyada ilk 4'ün içerisindeyiz, Avrupa'da bir numarayız. VakıfBank voleybol takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Buradan VakıfBank voleybol takımını da kutluyorum. Altyapınız ne kadar kuvvetli olursa milli takımlarınız ve geleceğiniz ona göre kuvvetli olur." diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye'nin voleyboldaki başarısının sırrı altyapı
Türkiye'nin voleyboldaki başarısının sırrı altyapı
Türkiye'nin voleyboldaki başarısının sırrı altyapı
Türkiye'nin voleyboldaki başarısının sırrı altyapı

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Kaynak: AA

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