Türkiye, Plak Atışları'nda Bronz Madalya Kazandı

Spor

Türkiye, Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde takım müsabakalarında bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Oğuzhan Tüzün, Nedim Tolga Tunçer, Safiye Temizdemir ve Rümeysa Pelin Kaya'nın yer aldığı milli takım, Polonya'yı 3-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Organizasyonda milli atıcı Safiye Temizdemir, trap solo müsabakasında bronz madalya almıştı.