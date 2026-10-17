Türkiye Sigorta TBL'de 7. hafta 6 maçla başladı, Göztepe Isonem 103-84 galip geldi

Türkiye Sigorta TBL'de 7. hafta 6 maçla başladı, Göztepe Isonem 103-84 galip geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftası 6 maçla başladı. Cedi Osman Basketbol, TED Ankara Kolejller'e 63-72 yenildi; Göztepe Isonem, Keçiören Belediyesi Bağlum'u 103-84 yenerken OGM Ormanspor da Gaziantep Basketbol'u 89-85 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftası, 6 maçla başladı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Cedi Osman Basketbol-TED Ankara Kolejller: 63-72
Göztepe Isonem-Keçiören Belediyesi Bağlum: 103-84
OGM Ormanspor- Gaziantep Basketbol: 89-85
Yalova Haremspor-Kipaş KBB: 69-74
MKE Ankaragücü-Konya Büyükşehir Belediyespor: 93-88
Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Gelişim: 85-87
Kaynak: AA
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