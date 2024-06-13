Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Lig Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi lig kurulu toplantısı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen lig kurulu toplantısına TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Alper Arıkoğlu ile Resul Kerse, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı, TBF yöneticileri ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde yer alan takımların temsilcileri katıldı.

Sezon değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, gelecek sezonun planlaması üzerine de konuşuldu.

Basketbol Gelişim Merkezi incelendi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi takım yöneticileri, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen ve "Avrupa'nın Basketbol Üssü" olarak nitelendirilen Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret etti.

Türk basketboluna ve Avrupa basketboluna önemli katkılar sağlaması hedeflenen Basketbol Gelişim Merkezi'ne gerçekleştirilen ziyarette, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF yöneticileri ve kulüplerin temsilcileri yer aldı.