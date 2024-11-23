Türkiye Taekwondo'da Şampiyon! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye Taekwondo'da Şampiyon!

Türkiye Taekwondo\'da Şampiyon!

Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda 9 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

23.11.2024 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda, Türkiye tüm kategorilerde takım halinde şampiyon oldu.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonanın son gününde toplam 4 sıklette müsabakalar yapıldı. Milli sporcular son gün müsabakalarında 3 altın ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı. Kadınlar 46 kiloda Hayrunnisa Gürbüz ve 62 kiloda Şevval Çakal ile erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Erkekler +87 kiloda Rahmet Baran Şimşek ile 68 kiloda Buğra Coşgungönül ve Eren Özdemir bronz madalya kazanan isimler oldu. Şampiyonanın son gününde Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de müsabakaları yerinde takip ederek milli takıma destek verdi.

Türkiye, 4 gün süren şampiyonayı, 9 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlı milliler, ülkeler sıralaması ile erkek ve kadın takım sıralamasında şampiyon olmayı başardı. Türkiye, şampiyona tarihindeki en başarılı sonuca imza attı.

"Tarihi bir başarıya imza attık"

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Kardeş ülkemiz Bosna Hersek'te 4 gün boyunca deyimin tam anlamıyla tarih yazdık. Bu kategoride tarihimizin en iyi sonucunu elde ettik. 16 sıkletin 9'unda altın madalya kazandık. Bu geleceğimiz adına önemli bir sinyal. Takım ruhu ve sinerjinin bu başarıda önemli rol oynadığını düşünüyorum. Bu büyük başarıda emeği geçen teknik ekibimizi, sporcularımızı, kulüplerini, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Bu zincirleme bir başarıdır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Takım, Saraybosna, Politika, Türkiye, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Taekwondo'da Şampiyon! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:39 Bolu’da kar esareti Otoyol ulaşıma kapandı Bolu'da kar esareti! Otoyol ulaşıma kapandı
22:17 ABD ve İngiltere’nin ardından Fransa’dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir ABD ve İngiltere'nin ardından Fransa'dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir
21:45 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi izleyicileri ayaklandırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi izleyicileri ayaklandırdı
19:43 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:28 Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı
07:16 İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 23:55:02. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Taekwondo'da Şampiyon! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.